İşe Gelmeyince Endişelendiler

Bolu’nun Kültür Mahallesi’nde yaşayan Anıl A., sabah saatlerinde iş yerine gelmeyince arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti.

Kapıyı Açmayınca Ekipler Sevk Edildi

Yahya Kemal Sokak’taki eve ulaşan arkadaşları, tüm çabalarına rağmen kapıyı açtıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Camdan Giren Polis Ekipleri Rahat Bir Nefes Aldırdı

İtfaiye aracının merdiveniyle dairenin camından içeri giren ekipler, Anıl A.’yı evde uyurken buldu.

Sağlık Durumu İyi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Anıl A.’nın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlendi. Olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.