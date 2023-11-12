Gazze'deki birçok yerleşim yeri, hastane, okul, cami ve kilise İsrail'in bombardımanında yerle bir oldu.

Öte yandan İsrail ordusu son olarak Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesinin çok yakınına peş peşe saldırı düzenledi çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirlendi.

Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu.

BM Mülteci Ajansı'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami, 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu ve 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.