İşgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 250 kişi daha artarak 20 bin 674'e yükseldi.
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yere savaş uçaklarıyla saldırdı.
İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 250 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 500 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
Öte yandan Gazze'deki hükümet, İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)