İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi takvimine göre kura tarihini ve sonuç açıklama gününü belirleyecek. Süreç tamamen şeffaf ve tarafsız şekilde yürütülecek.

Kura sonuçları, üniversitelerin resmî internet sayfaları ve İŞKUR’un genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler ayrıca ALO 170 hattı aracılığıyla da bilgi alabilecek.

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

genclik.iskur.gov.tr adresini ziyaret ederek

Üniversitenizin öğrenci işleri veya duyuru panellerini kontrol ederek

ALO 170 İŞKUR hattını arayarak sonuçlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kura sonucu programa hak kazanan öğrenciler, belirlenen tarihlerde görevlerine başlayacak. Programın amacı, gençlerin hem mesleki deneyim kazanması hem de iş dünyasına uyum sağlamasını kolaylaştırmak.

Üniversitelere Göre İŞKUR Gençlik Programı Kura Tarihleri 2025

Trabzon Üniversitesi

Başvuru tarihleri: 13–17 Ekim 2025

Kura tarihi: 24 Ekim 2025, saat 10.00

Sonuç açıklama tarihi: 27 Ekim 2025

Detaylı bilgi: sks.trabzon.edu.tr/Duyuru/10242

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Başvuru tarihleri: 13–17 Ekim 2025

Kura tarihi: 23 Ekim 2025, saat 10.00 — Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu

Görev başlangıcı: 3 Kasım 2025 – 30 Haziran 2026

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Başvuru bitiş tarihi: 17 Ekim 2025, saat 23.59

Kura tarihi: 22 Ekim 2025, saat 10.00 — Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu

Kura sonucunda asil ve yedek adaylar noter huzurunda belirlenecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Başvuru tarihleri: 17–21 Ekim 2025

Kura tarihi: 31 Ekim 2025, saat 10.00

Program başlangıcı: 17 Kasım 2025

Program bitişi: 30 Haziran 2026

Başvuru adresi: esube.iskur.gov.tr

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KAPSAMINDA NE SUNULUYOR?

İŞKUR’un genç istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği bu program sayesinde binlerce üniversite öğrencisi;