İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi alımı duyuruları yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sayfası üzerinden, Kamuya kurum dışı alımların yanı sıra, özel sektör firmaları tarafındanda alım yapılıyor. Yayımlanan duyurulara göre, 2 bin 607 güvenlik görevlisi alınacak. Başvuraca adaylar en az ilkokul, lise, ön lisans mezuniyet şartı aranıyor. Başvuru yapacak adayların şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Niğde, Kütahya, Manisa, Balıkesir, Antalya, Konya ve daha birçok şehire güvenlik alınıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN?

Güvenlik görevlisi alımı başvuruları İŞKUR resmi sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. İŞKUR kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak, açık iş ilanlarından kendinize uygun alımlara başvuruda bulunabilirsiniz.

Güvenlik görevlisi iş ortamının güvenliğinden sorumludur ve görevleri genel olarak şu şekildedir;

İş yerine gelmiş olan kişilere danışma olarak hizmet vermek,

Hem ziyaretçilerin hem de çalışanların giriş- çıkışlarını kayıt altına almak,

Herhangi bir güvenlik sorununda kamera kayıtlarından sorumlu olmak ve bunları incelemek,

İş yerindeki güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,

Acil durumlarda binanın tahliyesini gerçekleştirmek ve kişileri bu doğrultuda yönlendirmek,

Çalıştığı alanın ve belirlenen görev yerinin güvenliğini sağlamak,

Çalıştığı iş yerinde herhangi bir suç işlenmişse en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine haber vermek,

Yetkiye ve stratejik konuma göre iş yerine giriş-çıkışlarda gerekli ekipmanlar ile üst ve çanta araması yapmak,

Başvuru ve diğer detaylar için İŞKUR resmi sayfasını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=11223 ziyaret edebilirsiniz.