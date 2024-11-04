Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerin yönetimde aktif rol alması gerektiğine dair güçlü çağrısından ilham alan İsmail Bozdoğan, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanlığı için adaylık başvurusunu resmen duyurdu.

"33 yaşında genç bir aday olarak, Ekinözü’müze gençliğin enerjisini ve yenilikçi projelerimizi getirme arzusundayım" diyen Bozdoğan, uzun yıllara dayanan yerel tecrübesi ve kapsamlı saha çalışmalarıyla ilçeyi kalkındırma yolunda güçlü bir irade ortaya koyuyor.

Ekinözü Belediyesi’nde dört yıl boyunca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlenen ve bir yıl da Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışarak belediyenin altyapı ve sosyal projelerinde aktif rol oynayan Bozdoğan, ilçedeki vatandaşların sorunlarına ve taleplerine birebir tanık olduğunu vurguladı.

“Köylerden şehir merkezine kadar her haneye dokundum. Vatandaşlarımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını bizzat sahada dinledim” diyen Bozdoğan, genç yaşına rağmen halkla iç içe olmanın ve onları anlamanın getirdiği güçle, Ekinözü’nü hak ettiği noktaya taşıyacağını belirtti.

Bozdoğan, yalnızca yerel yönetimdeki görevleriyle değil, aynı zamanda Kahramanmaraş ve Ekinözü’nde on yılı aşkın süredir gazetecilik yaparak da bölge halkının nabzını tutmuş bir isim.

Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi’nde Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği ve Mahalli İdareler seçim süreçlerinde toplumun sosyolojik altyapısını analiz eden Bozdoğan, bu deneyimlerini yerel yönetim alanına taşımaya hazırlanıyor.

Seçim analizlerinde sağladığı isabetli tahminler ve seçim sonrası değerlendirmeleriyle tanınan Bozdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1. ve 2. tur sonuçlarını başarıyla öngörmüş, milletvekilliği seçimlerinde de kamuoyunun eğilimlerini net bir şekilde ortaya koymuştu. “Bu tecrübelerimi, doğup büyüdüğüm Ekinözü’nde halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak, Ekinözü’nün refahını artırmak için hizmete dönüştürmek istiyorum” diyen Bozdoğan, bu alandaki bilgi birikimini AK Parti çatısı altında daha geniş bir kitleye ulaştırma hedefinde.

Bozdoğan’ın adaylık duyurusu, aynı zamanda güçlü bir iddiayı da beraberinde getiriyor. “Ankara’daki bürokrasi ile kurduğum sağlam ilişkiler sayesinde, Ekinözü’müzün kaynaklarını daha verimli kullanarak halkımıza daha kaliteli hizmetler sunabileceğiz” ifadeleriyle dikkat çeken genç aday, ulusal arenada elde ettiği tecrübeyi ilçesine aktarmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, Kocaeli ve Elbistan’da faaliyet gösteren inşaat, temizlik ve peyzaj sektörlerindeki şirketleri ile Ekinözü’ne ekonomik anlamda katkı sağlama noktasında da önemli bir role sahip.

Bozdoğan, genç bir ekip ve güçlü bir teşkilat ile Ekinözü’nü kalkındırma projelerini hayata geçirmeye kararlı olduğunu ifade ediyor.

“Genç ve dinamik bir kadro ile ilçemizin altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda gelişmesi için çalışacağız. Birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yok” diyerek, vatandaşların desteğini beklediğini belirtiyor.

Bozdoğan’ın adaylığı, yalnızca genç bir isim olmasıyla değil, aynı zamanda getirdiği vizyonla da büyük ilgi uyandırıyor.

Özellikle AK Parti’nin Ekinözü’ndeki potansiyelini daha aktif ve verimli bir şekilde kullanmayı hedefleyen Bozdoğan, yerel kalkınma projelerine öncelik vereceğini ve gençlerin enerjisini Ekinözü’ne taşıyacağını vurguluyor.

Bozdoğan, “Güçlü bir teşkilat, güçlü hizmet demektir. Gençlerimizin vizyonunu, enerjisini ve heyecanını Ekinözü’ne yansıtmak istiyoruz. Siz değerli büyüklerimizin desteği ile, el birliğiyle Ekinözü’nü daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum” diyerek tüm hemşehrilerine çağrıda bulundu.