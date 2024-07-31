İsrail kana doymuyor...

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin, Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldüğü duyuruldu.

Heniyye'nin öldürüldüğünü doğrulayan Hamas, "Korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak." açıklamasını yaptı.

SUİKAST NASIL DÜZENLENDİ?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastın nasıl düzenlediğine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Heniyye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00'de (TSİ 01.30) sularında hedef alındığını duyurdu.

'HAVADAN GÜDÜMLÜ FÜZE'

İran medyası, Hamas Liderinin başkent Tahran'ın kuzeyinde kaldığı eve isabet eden "havadan güdümlü füze" sonucu öldürüldüğünü bildirdi.

FÜZE, İRAN DIŞINDAN FIRLATILDI İDDİASI

Lübnan haber sitesi El Mayadin, İranlı bir kaynağa dayanarak Tahran'da İsmail Heniyye'yi öldürmek için kullanılan füzenin İran dışından fırlatıldığını iddia etti.

Bu durum, İran makamları tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.

CNN ise Hamas Liderinin, başkent Tahran'ın kuzeyinde kaldığı konuta isabet eden “havadan güdümlü mermi” ile öldürüldüğünü bildirdi.

HALKA İTİDAL ÇAĞRISI

Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bir haberde, "itidal" çağrısında bulunuldu.

Özellikle saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan bilgiler ve iddialara ilişkin dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Ortaya atılan yalan iddialar ve bilgilerle Siyonist rejimin bu saldırısının kınanması yerine ülke içerisinde tartışma çıkartılmaya çalışılıyor." ifadesi kullanıldı.

Heniyye suikastına ilişkin İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu olağanüstü toplantı kararı alırken Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızayi, saldırıya ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

NETANYAHU, HENİYYE SUİKASTINA İLİŞKİN KONUŞULMAMASINI İSTEDİ

Tüm bu sürecin akabinde Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı.

İsrail resmi makamları ise Heniyye suikastına dair sessizliğini korumaya devam ediyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği belirtildi.