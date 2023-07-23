2023 Ulaşım Yatırımları programı kapsamında şehir genelinde başlattığı asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İsmet Karaokur Bulvarı’nı da yeniliyor. Yoğun nüfusa hitap eden; ticaret, sosyal donatı ve konut alanlarına ulaşım sağlayan arterin yaklaşık 2 kilometrelik kısmı yenileniyor. Caddenin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılırken Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; yıkım çalışmalarının tamamladığı bölgelerde asfalt yenileme uygulamalarının etaplar halinde devam ettiği ve yerleşim yerlerinin ulaşımının iyileştirilmesi noktasında çalışmaların artarak sürdüğü belirtildi.