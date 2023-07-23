Kahramanmaraş'ta yanan ormanlık alan lavantayla canlandırıldı Kahramanmaraş'ta yanan ormanlık alan lavantayla canlandırıldı

2023 Ulaşım Yatırımları programı kapsamında şehir genelinde başlattığı asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İsmet Karaokur Bulvarı’nı da yeniliyor. Yoğun nüfusa hitap eden; ticaret, sosyal donatı ve konut alanlarına ulaşım sağlayan arterin yaklaşık 2 kilometrelik kısmı yenileniyor. Caddenin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılırken Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; yıkım çalışmalarının tamamladığı bölgelerde asfalt yenileme uygulamalarının etaplar halinde devam ettiği ve yerleşim yerlerinin ulaşımının iyileştirilmesi noktasında çalışmaların artarak sürdüğü belirtildi.