İspanya ve Gürcistan'dan gelen yaklaşık 40 kişilik avcı grubu, Göksun'a gelerek çiftçilerin ve üreticilerin korkulu rüyası olan yüzlerce kiloluk domuzları avladı.

Bu avcılar arasında bakan düzeyinde kişilerin de bulunduğu öğrenildi. Rusya'dan da önümüzdeki günlerde benzer bir avcı grubunun bölgede avlanacağı bildirildi.

Göksun ilçesi, Türkiye'de önemli bir av turizmi merkezi haline gelmeye başladı. Yaban domuzu popülasyonunun arttığı bölgede, turizm sektörünü canlandırmak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Göksun'un Yazıköy Mahallesi'nde, Avrupa ülkelerinden ve diğer dünya ülkelerinden gelen profesyonel avcılar için peş peşe av organizasyonları düzenleniyor.

İspanya'dan 19, Gürcistan'dan da 15 avcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nin denetimi ve av kılavuzları eşliğinde Göksun'un tarım arazileri ve meyve bahçelerine zarar veren yaban domuzlarını avladı. Avcılar, 5 gün boyunca ağırlığı yüzlerce kiloya ulaşan domuzları avladılar.

Gürcistan'dan gelen avcılar arasında bakanlık düzeyinde isimler bulunurken, avlanan yabancı avcıların Tarım ve Orman Bakanlığı'na önemli miktarda ödeme yaptığı belirtildi. Ayrıca her grup, kendilerine rehberlik eden mahalle sakinlerine günlük mihmandarlık ücreti ödedi. Av süresince Elbistan'da konaklayan ve harcamalarını bölgede yapan yabancı avcıların bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığı ifade edildi.

