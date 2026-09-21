Türkiye genelinde ve uluslararası alanda finansal dolandırıcılık faaliyetleri yürüten suç örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezinin ortak katkılarıyla, İsrail bağlantılı yasa dışı forex dolandırıcılığı şebekesi deşifre edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 10 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 211'e ulaştı.

157 Şüpheli Çağlayan Adliyesi'ne Sevk Edildi

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 157'si, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın daha önceki aşamalarında gözaltına alınan diğer 54 şüphelinin ise daha önce adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Uluslararası boyutları bulunan ve milyonlarca liralık vurgun iddialarını barındıran dev dolandırıcılık dosyasıyla ilgili adli süreç titizlikle sürdürülüyor.