Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğün töreninde atılan havai fişekler, kısa süreli paniğe yol açtı. Kutlama esnasında havaya fırlatılan havai fişeklerden bazıları, kontrolsüz bir şekilde Edirne Çevre Yolu kenarındaki kuru otluk alana düştü.

Sıcak havanın ve kuru otların etkisiyle alevler kısa sürede büyümeye başladı. Otluk alanda aniden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar ve Düğün Sahipleri Alevlere Müdahale Etti

İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edilmesini beklemeyen düğün sahipleri ve duyarlı vatandaşlar, zaman kaybetmeden alevlere müdahale etti. Kendi imkanlarıyla yangının çevredeki diğer alanlara ve yola sıçramasını engelleyen kalabalık, büyük bir felaketin önüne geçmeyi başardı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldı. Uzmanlar, özellikle yaz ve sonbahar geçişlerinde kuru otların yoğun olduğu bölgelerde havai fişek ve benzeri yanıcı maddelerin kullanılmasının ne kadar büyük tehlikeler doğurabileceğine bir kez daha dikkat çekti.