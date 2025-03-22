Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "El-Meşheravi" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Filistinliler yıkılan evin enkazının altından çıkarıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden 9 Filistinlinin naaşı ve yaralanan çok sayıda kişi El-Ehli Baptist Hastanesine sevk edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamada, vatandaşlara acil kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı sizleri acil kan bağışında bulunmaya çağırıyor. Lütfen derhal Gazze'deki faal hastanelere giderek kan bağışında bulunun." ifadelerine yer verilerek hastanelerin 24 saat hizmet verdiği kaydedildi.