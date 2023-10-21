İsrail'in Gazze'ye kara harekatına "hazırız" mesajını vermesinin ardından gözler Ortadoğu'ya çevrildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu.

İsrail, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istedi. Filistin Kızılayı, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yaptı.

15 gündür bombalanan Gazze'de sağlık sistemi çökmek üzere. Jeneratörleri çalıştıracak yakıt kalmadığı için "Nasır Hastanesi'nde" yaralılara cep telefonu ışığında müdahale ediliyor. Doktorlar yaşananları tam bir felaket olarak niteliyor.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 bina tamamen yıkıldı.

Öte yandan Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı açıldı. Birleşmiş Milletler'e ait yardım tırları geçiş yapmaya başladı.