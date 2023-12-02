Orta Doğu'da acı dinmiyor.

İsrail, Filistin'e bomba yağdırmaya devam ediyor.

Sivilleri hedef alarak bebek, genç, yaşlı demeden savunmasız halkı katleden İsrail ordusu, gece-gündüz saldırılarını sürdürüyor.

7 günlük insanı ara

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken İsrail ateşkes çağrılarına sonunda yanıt verdi ve 4 gün insani ara verilmesinde mutabık kalındı.

24 Kasım Cuma günü uygulamaya giren kararın ardından esir takası yapıldı.

Ardından 27 Kasım’da karar 2 daha uzatıldı ve bu süreçte de bölgeye yardımlar yağdırıldı.

Son olarak Hamas yetkilileri aranın 1 gün daha uzatıldığını açıkladı. Toplamda 7 günlük ateşkesin ardından İsrail yeniden harekete geçti.

2 günde 240 kişi öldürüldü

Tüm güçleriyle Gazze halkına yeniden bomba yağdırıldı.

Bu kapsamda anlaşmanın sona ermesiyle 2 günde saldırılarda 240 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı.

Can kaybında bilanço 15 bini aştı

Peki ateşkesten önce durum nasıldı...

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 6 bin 500 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

7 Ekim’de başlayan ve insani araya kadar devam eden savaşta can kaybı, 6 bin 150’den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

Yaralı sayısının da 36 bini aştığı belirtilirken, bu kişilerin yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğuna işaret edildi.

50 bin konut tamamen yıkıldı

İsrail saldırılarında 103 hükümet tesisinin yıkıldığı, 266 okulun hedef alındığı ve bunlardan 67'sinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

İsrail'in saldırılarıyla 88 camiyi tamamen yıktığı, 174'üne zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef aldığı belirtildi.

Öte yandan yaklaşık 50 bin konutu tamamen yıkıldığı, 240 bin konuta da zarar verildiğine dikkat çekildi.