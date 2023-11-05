İsrail, Gazze Şeridi'ni 30 gündür yoğun bombardıman altında tutuyor.

İsrail'in 30 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 9 bini geçti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500'e çıktığını belirtti.

İsrail saldırılarında 55 cami, 3 üniversite, 3 kilise ve Vakıflar Bakanlığına bağlı 3 binanın yıkıldığı bilgisini veren Maruf, 16 hastane, 32 sağlık ocağı, 27 ambulans ve 105 sağlık merkezinin zarar gördüğünü kaydetti.

Maruf ayrıca İsrail'in daha fazla hastaneyi hedef almak istediği konusunda uyarıda bulunarak, masum canların kurtarılması için acilen hastanelere yakıt girmesi çağrısı yaptı.