İsrail askerleri, yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'ndeki bir üniversite binasının duvarına ırkçı sloganlar yazarak, çevresini de boş mühimmat çöplüğüne döndürdü.

Filistin'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Muğraka bölgesinde bulunan Filistin El-Ezher Üniversitesi Kral 2. Hasan Çevre ve Tarım Bilimleri Fakültesindeki İsrail ordusuna ait boş mühimmat kalıntıları, binanın içindeki bombalama ve yıkımın etkileri görüntülendi.

Üniversite binasının hem içeriden hem dışarıdan yıkıldığı, kitaplar ve belgeler ile molozların, İsrail mühimmatının arasına dağıldığı görüldü.

