Kanal 12 televizyonunda yayımlanan görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor.

Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

Olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler'den (BM), ortaya çıkan kamera kaydıyla ilgili, "takibinin yapılması ve hesap verilebilirliğin sağlanması" yönünde açıklama yapıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu