İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı hava saldırılarıyla alevlenen çatışmalar, 21 Haziran itibarıyla 9. gününe girdi. İsrail ordusu, İran’ın füze depoları ve rampalarına yönelik yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. Açıklamada, İran’dan fırlatılan yeni füze atışlarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Tel Aviv semalarında sabah saatlerinde siren seslerinin ardından patlamalar duyuldu. İsrail basını, İran’dan atılan yaklaşık 10 füzenin etkisiz hale getirildiğini, bazı şarapnel parçalarının ise yerleşim alanlarına düştüğünü aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin çatısında yangın çıktığı görüldü.

Taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, uluslararası toplumdan çatışmaların sona erdirilmesi yönünde çağrılar gelmeye devam ediyor. Ancak sahadaki gelişmeler, tansiyonun kısa vadede düşmeyeceğine işaret ediyor.