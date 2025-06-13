Altına Yoğun Talep: Ons Altın 3.422 Doları Aştı

Altın, artan jeopolitik risklerle birlikte güvenli liman olarak öne çıktı. İsrail’in İran’daki nükleer tesisleri vurmasının ardından altın fiyatları %1,6 oranında yükseldi. Külçe altın,

tüm zamanların zirvesine yaklaşarak yatırımcıların sığınak arayışını yansıttı. İran’ın, ABD’nin operasyona katılmadığı yönündeki açıklamasına rağmen sert tepki sinyalleri vermesi,

belirsizliği artırdı. Saxo Capital Markets’tan Chanana, “Altın sadece çatışma riskine karşı değil, artabilecek enflasyon ve oynaklık riskine karşı da bir korunma aracı olarak öne çıkıyor” dedi.

İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar ve Natanz çevresindeki yoğun askeri hareketlilik, jeopolitik gerilimleri zirveye taşıdı. Bu durum altını, hem çatışma riski hem de enflasyon baskısına karşı bir korunma aracı olarak ön plana çıkarıyor. Ayrıca merkez bankalarından gelen fiziki talep devam ediyor.

🛢 Petrol fiyatları, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından sert yükseliş kaydetti.

ABD ham petrolü %11’in üzerinde artışla 75,82 dolara yükselirken, Brent petrolü %10,28

oranında primle 76,48 dolara ulaştı. Bu hareket, Tahran’da duyulan şiddetli patlama seslerinin ardından hızlandı. İsrail’in, İran’ın nükleer altyapılarına yönelik geniş çaplı hava

operasyonları gerçekleştirdiği bildirildi. Savunma Bakanı Katz, İsrail genelinde olağanüstü hâl ilan ederken, askeri üsler ve komuta merkezlerinin hedef alındığı bildirildi. Küresel enerji

arzı üzerindeki belirsizlik, fiyatlamalara yansıdı.

Küresel Borsalarda Kayıp Büyük

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte dünya borsalarında panik satışları yaşandı. Özellikle savunma sanayi dışındaki sektörlerde sert kayıplar dikkat çekti. Orta Doğu’da yaşanan çatışmanın sadece bölgesel değil, küresel sonuçları olabileceği endişesi, teknoloji hisselerine olan talebi ciddi ölçüde azaltıyor. İsrail’in çok sayıda İran kentini hedef alması ve İran’ın misilleme tehdidini artırması, ABD’nin jeopolitik pozisyonunu daha da karmaşıklaştırıyor. ABD merkezli şirketlerin faaliyetlerinin savaş ortamındaki küresel tedarik zinciriyle doğrudan ilişkili olması nedeniyle Nasdaq üzerinde yoğun bir satış baskısı oluştu. Ayrıca yatırımcılar, riskten kaçınma eğilimiyle daha güvenli varlıklara yöneliyor. Bu durum, teknoloji endekslerini kırılgan hale getiriyor.

Avrupa’nın kalbi konumundaki Almanya, savaşın ekonomik sonuçlarıyla doğrudan karşı karşıya. İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef alması ve İran’dan gelen sert tepkiler, Avrupa’daki enerji fiyatları üzerinde şok etkisi yaratıyor. Almanya gibi enerjiye bağımlı sanayi ekonomileri, yükselen ham madde maliyetleri ve tedarik sıkıntıları nedeniyle baskı altında. Aynı zamanda savaşın uzun sürmesi durumunda AB’nin dış ticaret dengesi de bozulabilir. Bu tablo, DAX endeksinde yatırımcı iştahını sınırlıyor ve güvenli limanlardan yana tercihleri artırıyor.