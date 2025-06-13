Tahran'ın Mahallati ve Kamraniye Semtlerinde Sivil Binalar Vuruldu

İran basınında yer alan görüntülere göre, Tahran’ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde yer alan çok katlı bir bina hedef alındı. Kamraniye semtinde de sivillere ait bir binanın isabet aldığı görüldü. Saldırı sonrası binalarda ağır hasar oluştu. Patlamaların sesi başkent genelinde duyuldu.

İsrail, Natanz Nükleer Tesisini de Hedef Aldı

İran devlet televizyonu, İsrail’in saldırısında İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi’nin de vurulduğunu duyurdu. Tesisteki nükleer altyapının ciddi şekilde hasar aldığı ve bölgede yoğun dumanların yükseldiği bildirildi. Bu saldırı, İran’ın nükleer programına doğrudan bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

Saldırılara Onlarca İsrail Jeti Katıldı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırılara onlarca uçağın katıldığını ve İran’daki nükleer tesisler ile askeri karargâhların hedef alındığını açıkladı. Yapılan resmi duyuruda, operasyonun ilk aşamasının tamamlandığı ve İran’ın "nükleer silaha her zamankinden daha yakın" olduğu iddia edildi.

Netanyahu: “Tehlike Bitene Kadar Devam Edeceğiz”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların İsrail’in güvenliği için "zorunlu" olduğunu savundu. Netanyahu, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin nükleer silah üretimine çok yaklaştığını iddia ederek, saldırıların “tehdit tamamen ortadan kalkana kadar süreceğini” belirtti.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve Bilim İnsanları Hayatını Kaybetti

İsrail’in saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin öldüğü bildirildi. İran’a yakın kaynaklar, saldırıların Devrim Muhafızları merkezine yapıldığını doğruladı. Ayrıca, nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi de saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail Genelinde OHAL ve Alarm Durumu

Saldırı sonrası İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Ben Gurion Havaalanı’nda uçuşlar durduruldu ve hava sahası geçici olarak kapatıldı. İsrail ordusu, vatandaşlara gönderdiği acil mesajda tüm ülkede alarm durumuna geçildiğini ve eğitim gibi sosyal faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu.

Olası Misilleme: İran'dan Karşılık Bekleniyor

İsrail'in İran’a yönelik önleyici saldırısı, Ortadoğu'da tansiyonu en üst seviyeye taşıdı. İran’dan resmi bir misilleme açıklaması henüz gelmemiş olsa da, askeri kaynaklar füze ve insansız hava aracı saldırılarının gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

İsrail İran gerilimi, Ortadoğu’da yeni bir savaşın habercisi olabilir. Bu kritik gelişmeleri takip etmek ve bölgedeki son durumu anlık öğrenmek için Aksu TV Haber üzerinden güncel haberlere ulaşabilirsiniz.