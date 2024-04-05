İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bazı şüphelilerin İsrail istihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdiklerinin ve istihbarat servisinin hedefinde bulunan Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında derledikleri bilgileri İsrail istihbarat unsurlarına aktardıklarının belirlendiğini bildiren Yerlikaya, bu casusluk faaliyetlerini gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen Köstebek-3 Operasyonu'nda 8 kişinin yakalandığını aktardı.

Gözaltına alınanlardan 2'sinin tutuklandığını, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyuran Yerlikaya, "Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını, MİT mensuplarını ve polisi tebrik etti.

Operasyonun detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonun detayları belli oldu.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde özel dedektif A.E.T ve eşinin 2011-2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Tumlucalı ve dedektiflik şebekesinin çökertilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

A.E.T, Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya/Viyana, İsviçre/Zürih, Almanya/Münih-Frankfurt-Berlin’de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren A.E.T, Avusturya, İsviçre ve Almanya’da yaptığı görüşmeler sırasında para aldı.

Talimatlar kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca MOSSAD’ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR’lara ait resmi belgeler temin etti.

İlk görüşmede şüphelendi ama görüşmeye devam etti

A.E.T, kendisi ile temas kuran ve Avusturya’da yaşadığını belirten MOSSAD ajanı Jorg Neubach’ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendi. Jorg Neubac’ın, Viyana, Zürih, Berlin veya Atina’da buluşabileceğini belirtmekle birlikte İstanbul’a gelemeyeceğini belirtmesi ise şüpheyi artıran diğer bir husus oldu.

A.E.T bu şüphelerden hareketle Viyana’da yaptığı ilk görüşmede Türkiye’den almış olduğu MOSSAD ile ilgili bir kitabı da beraberinde götürerek Jorg Neubac’a MOSSAD ajanı olup olmadığını sordu. Jorg Neubac’a ise bu soruyu gülerek geçiştirip, cevap vermedi.

A.E.T, görev aldığı kişilerin MOSSAD ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam etti. Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etti.

Tumlucalı, MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurdu.

Casusluk yaptıklarını kabul etti

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde A.E. Tumlucalı ve şebeke üyeleri gözaltına alındı. Şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul etti.

İlk aşamada A.E. Tumlucalı ve eşi tutuklandı, adli süreç ise devam ediyor.

Hedefteki kişileri takip etmek için 4 kişilik ekip kurmuşlar

Jorg Neubach adlı maske kimliği kullanan MOSSAD mensubunun talimatı kapsamında İstanbul’da Ortadoğulu bir şahsa yönelik takip ve foto dokümante çalışması gerçekleştirildiği tespit edildi.

A.E.T bu faaliyet kapsamında, dört kişilik takip ekibi kurmuş, araç kiralamış ve hedefini iki gün süresince adım adım takip etmiş.

Takip faaliyeti A.E.T’nin eşi tarafından raporlanmış ve Jorg Neubach’a gönderilmiş.