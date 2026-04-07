İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent semtinde, İsrail Konsolosluğu çevresinde silah sesleri yükseldi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın, Yapı Kredi Plaza blokları önünde görev yapan polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı girişimi olduğu belirlendi.

Mustafa Çiftçi: “3 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisle çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Çatışmada:

2 polis memuru hafif yaralandı

Saldırganlardan biri öldürüldü

2 kişi yaralı olarak yakalandı

Bakan Çiftçi, şüphelilerin İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Çiftçi "İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." dedi.

Terör Bağlantısı Şüphesi

Yetkililer, saldırganlardan birinin dini istismar eden bir örgütle bağlantılı olduğunu, diğer şüphelilerden birinin ise uyuşturucu kaydı bulunduğunu belirledi.

Şüphelilerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Akın Gürlek: Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Savcıların olay yerinde incelemelere başladığı ve sürecin çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

"Provokasyon kokan bir hareket"

Olay yerine giderek ekiplerden bilgi alan İstanbul Valisi Davut Gül şunları aktardı:

"Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden biri öldürüldü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Başta emniyet müdürümüz olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Önlemleri sayesinde olayı hafif şekilde atlattılar. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bağlantı ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Provokasyon kokan bir hareket. Konsoloslukta 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Emniyetimiz her yönüyle çalışmalarını sürdürüyor."

Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, olayın arka planının ve bağlantılarının detaylı şekilde incelendiğini açıkladı.