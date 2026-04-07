Edinilen bilgilere göre, 2 Nisan 2026 tarihinde Battalgazi Mahallesi’nde ikamet eden 46 yaşındaki Ö.K., kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından, FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturmalarla ilişkilendirileceği yönünde kandırıldı. Şüpheliler, evde bulunan ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini söyleyerek mağduru ikna etti.

Yaklaşık değeri 2 milyon 150 bin TL olan ziynet eşyaları, Battalgazi Mahallesi Paşalık Camii civarında şüphelilere ait bir araca teslim edildi.

Asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda aracın plakası tespit edilerek Şanlıurfa’ya giriş yaptığı belirlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonla söz konusu araç il merkezinde yakalandı.

Araçta yapılan aramada dolandırıcılık konusu ziynet eşyaları ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak kendisini polis olarak tanıtan ve telefonla yönlendirme yapan İ.A. (31) ile aracı kiralayarak Şanlıurfa’dan Elbistan’a gelen İ.B. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’na tutuklama talebiyle sevk edildi.