Filistinli esirler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne ulaştı.
Serbest kalan Filistinli esirler gerekli sağlık muayenelerinden geçirilmek üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildi.
Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, bugün yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının gece saatlerinde "602 Filistinliyi" serbest bıraktığını belirtmişti.