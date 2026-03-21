Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Nablus'ta Lubban eş-Şarkiyye Kız Okulu’na saldırarak hasara yol açtı.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre gaspçı İsrailliler, kentin güneyindeki okulun ana kapısını kırarak baskın düzenledi.

Okulun çeşitli bölümlerine zarar veren İsrailliler, Filistin bayrağının bulunduğu direği tahrip etti.

Kentteki Eğitim ve Öğretim Genel Müdürü Samir el-Cemel konuya dair açıklama yaptı.

Cemel, ilgili kurumlar ve uluslararası topluma, saldırıların durdurulması ve eğitim kurumlarının korunması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin tarafı, söz konusu eylemlerin Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.