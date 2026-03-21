BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince zincir marketlerin çalışma düzeni büyük ölçüde netleşti. Türkiye genelinde birçok market, bayramın ilk gününde kapalı kalırken, sonraki günlerde yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Bu uygulama, çalışanların bayramı dinlenerek geçirebilmesi amacıyla her yıl benzer şekilde uygulanıyor.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?

2026 Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 20 Mart’ta A101 başta olmak üzere pek çok zincir market hizmet vermedi.

21 Mart Cumartesi günü (bayramın 2. günü) itibarıyla marketlerin büyük bölümünün yeniden açılması bekleniyor.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 marketler normal günlerde:

🕘 Sabah: 09.00

🕘 Akşam: 21.00

saatleri arasında hizmet veriyor.

Bayramın 2. ve 3. günlerinde de bu saatlere yakın bir çalışma düzeni uygulanması bekleniyor. Ancak alışveriş merkezleri içinde yer alan şubelerde açılış saatleri daha geç olabiliyor.

BİM VE ŞOK’TA DURUM NE?

Diğer zincir marketlerde de benzer bir sistem uygulanıyor:

BİM: 1. gün kapalı, 2. ve 3. gün açık

1. gün kapalı, 2. ve 3. gün açık ŞOK: 1. gün kapalı, 2. gün itibarıyla hizmet veriyor

AVM ŞUBELERİNE DİKKAT

AVM içerisinde bulunan marketler, alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine göre açılıyor.

Bu nedenle bazı şubelerde açılış saatleri:

⏰ 12.00 – 13.00 gibi daha geç saatlere sarkabiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, bayram yoğunluğu nedeniyle alışveriş planlarının önceden yapılmasını önerirken, özellikle ikinci gün yaşanabilecek yoğunluğa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.