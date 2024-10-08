Katil İsrail, İran'ın düzenlediği füzeli yanıta da karşılık vermeyi planladığını duyururken işgal ordusu yine Lübnan'ın kalbini hedef aldı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail'i tehdit ederken, "Karşımıza çıkmayın. Bu imkanlarımızın sadece bir kısmı" dedi.

terör ordusu İsrail, Hizbullah'ın Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'yi öldürdüğünü iddia etti.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yarın yapılacağını bildirdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu