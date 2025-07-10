İsrail ordusu Han Yunus'ta Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda bölgeden yoğun dumanların yükseldiği kaydedilirken Filistinliler yıkılan evin etrafında inceleme yaptı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Cadallah ailesine ait bir eve saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda anne Asya Cadallah ile çocukları Yahya, Musa ve İbrahim Mecdi yaşamlarını yitirdiği, 15 kişininse yaralandığı bildirildi. Yaşamını yitiren anne ve evlatlarının naaşları ile yaralananlar kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Öte yandan İsrail ordusunun yaklaşık 21 aydır sürdürdüğü acımasız saldırılarla yerle bir ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi, İsrail’in güneyindeki Sderot kentinden görüntülendi.

İsrail saldırılarının binaları moloz yığınına çevirdiği ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm evlerde saldırıların izlerinin görüldüğü kaydedildi.

İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerden dumanların yükseldiği anlar ve sınırdaki İsrail ordusuna ait tanklar ve askeri araçların hareketliliği görüntülendi.