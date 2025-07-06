İsrail ordusu gece yarısı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında bulunan Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne saldırı düzenledi. İsrail bombalarının hedefi olan evde bulunan en az 10 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonucu ağır hasar alan evde ekipler arama kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdürdü.



İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 41 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde evlerinin hedef alınması sonucu yaralanan çocuklar, hayatını kaybeden anne ve babalarıyla Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nde vedalaştı. Çocukların babalarına vedası yürekleri burktu.