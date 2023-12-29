İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında siviller hedef olmaya devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu ölüm ve yıkıma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere 21 bin 110 Filistinliyi öldürdüğü, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 55 bin 243 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarıyla yıktığı binaların enkazında veya akıbeti bilinmeyen 7 bin Filistinlinin kayıp olduğu kaydedilen açıklamada, bu kişilerin yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğu bildirildi.