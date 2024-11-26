Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar tedavi edilmek üzere kentteki Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Öte yandan Gazze'ye havadan ve karadan düzenlenen saldırılar ve sınır kapılarına uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki "insani kriz" giderek derinleşirken kış mevsiminin gelmesi ile çadırlara sığınmış Filistinliler soğuk hava ve yoğun yağış ile de mücadele ediyor.

Bölgede yakacak malzemenin kısıtlı olması sebebiyle ısınma sorunu yaşayan Gazeliler ayrıca güneş ve rüzgardan yıpranan çadırların basit bir yağmuru bile engelleyememesinden muzdarip.