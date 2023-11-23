Gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiye'den güneyde Mısır sınırında bulunan Refah kentine kadar Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail'in saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu ifade edildi.

Yoğun bombardımandan dolayı bölgeye sivil savunma, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandığı, harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Rehine takasının bugün saat 10.00'da başlaması planlanıyordu ancak İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre rehineler cuma gününden önce serbest bırakılmayacak.