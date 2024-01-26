İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail Ordusu Gazze'nin Han Yunus kentindeki faaliyetlerine ilişkin görüntü yayınladı.
İsrail askerleri Gazze'nin Han Yunus kentindeki saldırılar sebebiyle bölgeden göç etmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı.
Göç eden Filistinli aileler ve çocuklar açılan ateş sonrası korkuyla kaçarak bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı.
Öte yandan İsrail ordusu Gazze kentindeki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım bekleyen Gazzelilere saldırdı. Saldırı sonucu yaralananlar, kentindeki Şifa hastanesinde tedavi altına alındı.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)