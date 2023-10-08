On yıllardır çatışma halinde olan İsrail ve Filistin'in arasındaki temel sorunlar böylece yeniden gün yüzüne çıktı.

İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı, dün sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattı.

Daha sonra İsrail topraklarına giren Hamas güçleri, çok sayıda İsrail askerlerini rehin aldı. Karşı saldırıya geçen İsrail ise Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı.

İşgal altındaki Gazze sabaha kadar bombalanırken; saldırılarda yüzlerce Filistinli ve İsrailli hayatını kaybetti.