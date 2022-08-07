İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'yi vuruyor.

Savaş uçakları, tanklar ve zırhlı birlikler sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu birçok noktayı hedef alıyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, 125 kişi de yaralandı.

Yaşamını yitirenler arasında 6 çocuk da bulunuyor.

İsrail Savunma Bakanı'ndan "saldırılara devam" emri



İsrail ordusu, saldırılarda İslami Cihad Hareketi'nın hedef alındığını duyurdu.

İslami Cihad da, saldırılarda üst düzey komutanlarından birinin öldüğünü açıkladı.

Saldırılar karşısında Gazze Şeridi'nden de Tel Aviv ve İsrail'in orta kesimlerindeki şehirlere yönelik yüzün üzerinde roket fırlatıldı.



İsrail basınında çıkan haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz saldırılara devam emri verdi. Saldırıların bir hafta sürebileceği belirtildi.

Elektrik santralinde üretim tamamen durdu

İsrail'in ayrıca Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesi nedeniyle elektrik santralinde üretim tamamen durdu.

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da da baskınlar düzenledi.

Bu baskınlarda 19 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Devlet Başkanlığı, tırmanan gerilimden İsrail ordusunu sorumlu tuttu, saldırıların derhal durdurulmasını istedi.