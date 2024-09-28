İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim’den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi’nin kalesi niteliğindeki Dahiye’nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar yoğun bir şekilde devam ederken Lübnan'dan İsrail'in kuzeyinde yer alan Aşağı Celile bölgesine bir dizi roket atıldı. Lübnan'dan İsrail'e roketlerin atıldığı sırada bölgede yoğun siren sesleri yükseldi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu