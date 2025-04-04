Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları Şam'daki Berze Mahallesi'nde bulunan Bilimsel Araştırma Binası çevresini ve Hama kent merkezi yakınlarını hedef aldı.
İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye ordusuna ait devrik Baas rejiminden kalma askeri noktalar, mühimmat depoları ile askeri ekipmanların bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenliyor.
İsrail ordusu, dün Suriye'nin Hama ilindeki Hama Askeri Havaalanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Dün düzenlenen saldırılar sonrası olay yerindeki hasar görüntülendi.