Filistin resmi haber ajansına göre, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin merkezi ile Refah kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Şiteyvi ile Tahravi ailelerine ait evleri bombalaması sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Sahabe Tıp Kompleksi civarındaki Hammad ve Ataallah ailelerine ait meskun evleri bombalaması sonucu da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bombalanan evlere yakın bölgede İsrail ordusuna ait tankların olması nedeniyle enkaz altındaki ölü ve yaralılara ulaşılamıyor.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.