Bakanlığın çözüm önerisi, yaklaşık 2 milyon Filistinliyi Sina Çölü'ne sürmek oldu. Filistin Devlet başkanlığı sözcüsü plana ilişkin konuştu, "1948'de olanların tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Gazzelileri Sina Çölü’ne sürme senaryosu İsrail’in tekrar gündeminde.

İsrail İstihbarat bakanlığının planı ortaya çıktı. Bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyon 300 bin Filistinlinin, Mısır'daki, büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir öneri hazırladığı öğrenildi.

Bakanlığın 13 Ekim tarihli belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağı" öne sürüldü.

Diğer çözümlerin reddedildiği belgede Gazze'deki sivil nüfusun önce Kuzey Sina'daki çadır kentlere taşınması,,

Ardından kalıcı kentler inşa edilmesi öngörüldü.

Yerlerinden edilen Filistinlilerin tekrar girişini engellemek içinse İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması önerildi.

"Varsayımsal araştırma"

Raporla ilgili açıklama yapan İsrail hükümeti planı “varsayımsal bir araştırma olarak” niteledi.

Belge hakkında bilgi sahibi olan İsrailli bir yetkili ise belgenin bağlayıcı olmadığını söyledi.

Filistin devlet başkanlığı sözcüsü ise “Herhangi bir yere nakledilmeyi kabul etmiyoruz, 1948’de olanların tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.