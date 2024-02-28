İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda bir ailenin evi bombaların hedefi oldu. Saldırı sonrası eve gelen ekipler enkaz altında kalan Filistinlileri kurtarmak için çalışma yürüttü.

Katil İsrail’in Gazze Şeridinde masum Filistin halkını 100 günü aşkın süredir aç bırakmasının ardından sonunda çeşitli yardımlar Filistin halkına ulaştırılmaya başlandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım indirme operasyonuna katıldı.

Gazze Şeridi'ne havadan indirilen yardımların denize düşmesi nedeniyle İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi halkı, sahile akın etti, bazıları yardımları alabilmek için denize girdi.

Uçaklardan paraşütle indirilen yardımların denize düşmesi nedeniyle Gazze'nin güneyinde binlerce Filistinli sahillere akın etti.

İsrail'in dayattığı açlık ve imkansızlıkların pençesindeki bazı Filistinliler ufak balıkçı tekneleriyle bazıları ise yüzerek yardımlara ulaşmaya çalıştı.