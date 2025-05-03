. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı iki ev ve üç çadıra düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk, 5’i kadın olmak üzere 17 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Gazze Şeridi’nde süren yoğun İsrail bombardımanı altında, sarsıcı bir doğum vakası yaşandı.

Gazze’nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi’nde dünyaya gelen "Melek Ahmed el-Kanu" isimli bebek, beyninden tamamen yoksun şekilde doğdu.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, vaka hakkından yaptığı açıklamada, durumu "şok edici bir vaka" olarak tanımladı ve nedeninin, İsrail’in Gazze’de denemekte olduğu silahların yol açtığı radyasyon olabileceğini belirtti.