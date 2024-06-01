Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "Refah için ayağa kalk" mitingi düzenlendi.

Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde Mahmut Esad Coşan Camisi'nde toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD karşıtı pankartlar açıp slogan atarak, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Platform Başkanı Süleyman Erayman, buradaki konuşmasında, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yazdıkları mektubu okudu.

Mektupta, Kahramanmaraşlı bir kadının evlilik yüzüğünü, Filistin'e yardım için verdiğinin yer aldığını ifade eden Erayman, "Kudüs şairi Nuri Pakdil ve Cahit Zarifoğlu'nun şehri Kahramanmaraş'tan Kudüs'e bin selam" olsun diyerek şunları kaydetti:

Katılımcılar, duanın edilmesinin ardından dağıldı.