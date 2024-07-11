İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusu, 9 aydan fazla süredir bombaladığı Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı okullara yönelik saldırıları son bir haftada artırdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)