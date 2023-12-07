Hastaneler ve morglarda haftalardır durum aynı. Hastanelerde yaralılara yerlerde müdahale ediliyor. Morglar da dolup taşmaya devam ediyor. Gazzelilerin yaşadığı acıyı tarif edecek kelimeler bulmak giderek güçleşiyor.

İsrail ordusunun karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırdığı güneydeki Han Yunus kentinden kaçış da sürüyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerleşim yerleri, hastane, okul, cami, kilise demeden 2 aydır düzenlediği saldırılarda 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın toplam 16 bin 248 Filistinli öldürüldü, 43 binden fazla kişi yaralandı.