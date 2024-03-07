Yardım beklerken öldürülen Gazzelilere ilişkin Biden'dan ilk yorum: Neler olduğuna bakıyoruz Yardım beklerken öldürülen Gazzelilere ilişkin Biden'dan ilk yorum: Neler olduğuna bakıyoruz

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken kente uyguladığı ambargo nedeniyle insani yardımların girmemesi sonucu beslenme sorunu yaşanan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne kısıtlı oranda insani yardım ulaştı.

İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Filistinliler, Gazze kentinin batısındaki Er-Raşid Caddesi'ne ulaşan yardım tırlarından un alabilmek için bölgeye akın etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)