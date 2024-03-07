İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken kente uyguladığı ambargo nedeniyle insani yardımların girmemesi sonucu beslenme sorunu yaşanan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne kısıtlı oranda insani yardım ulaştı.

İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Filistinliler, Gazze kentinin batısındaki Er-Raşid Caddesi'ne ulaşan yardım tırlarından un alabilmek için bölgeye akın etti.