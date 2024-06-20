Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Salahaddin Caddesi'nde sivillerin olduğu bir noktayı bombaladı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralıların Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Filistinli annenin İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında hayatını kaybeden oğluna vedası yürekleri burktu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)