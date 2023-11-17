İsrail'in Gazze'deki katliamı 42 gündür aralıksız sürüyor. Kentte tam anlamıyla bir dram yaşanırken İsrail ordusu dün gece masum sivillerin sığındığı Nuseyrat ve Cibaliye kamplarını bombaladı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli can verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun onlarca askeri araç, buldozer, helikopter ve SİHA'larla Cenin kenti ve kampına gece saatlerinden beri düzenlediği baskın hala devam ediyor.

İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı gerçekleştirerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.

Cenin kentine onlarca askeri araçla farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına aldı.