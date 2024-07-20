Fabrikalar hedef alındı.

Düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler, el-Avde Hastanesi ile Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını açıkladı.

İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi, buralardaki oluşturulan yerleşimlerin yasa dışı olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede geri çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Adalet Divanı yargıçlarının tavsiye niteliğindeki görüşü bağlayıcı olmamakla birlikte uluslararası hukuk açısından önem taşıyor. Bu durumun İsrail'e olan desteği azaltabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)