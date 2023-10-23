İsrail-Hamas çatışmasının 17. gününe girildi. İsrail, olası kara harekatı öncesinde Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Katil İsrail, 7 Ekim gününden beri Gazze'deki sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen yüzlerce sivilin sığındığı BM okulunu vurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. İsrail'in kurbanların vücutlarında ciddi yanıklara neden olan "alışılmadık silahlar" kullandığının tespit edildiğine yer verildi.

İsrail ordusu, yoğun bir şekilde bombaladığı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısı hazırlıklarını hızlandırırken Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine sızmaya çalışan bir İsrail tankı ve 2 buldozerini imha ettiklerini duyurdu.