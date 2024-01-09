Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 249 Filistinliyi öldürdüğü ve 510 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "17 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e, yaralananların sayısının ise 58 bin 926'ya çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.